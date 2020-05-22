В Тамбове отметят юбилей ведущей актрисы драматического театра Валентины Поповой

22 Май 2020 2020-05-22T12:14:36+03:00

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23 мая юбилей отметит прима тамбовской сцены, ведущая актриса Тамбовского драматического театра, заслуженная артистка РСФСР Валентина Попова. В связи с этим 23-его и 30-го мая театр приглашает зрителей на онлайн-спектакли с ее участием.

Заслуженная артистка РСФСР, обладательница премии Тамбовской области имени народного артиста СССР И.Н. Марина и многих-многих наград за актерское мастерство и большой вклад в развитие театрального искусства Валентина Попова всю свою жизнь посвятила тамбовской сцене. Год назад актриса отметила 50-летний сценический юбилей в Тамбовском театре драмы. В её репертуаре более 100 ролей мировой классики. Она играла в спектаклях по пьесам Мольера, Шекспира, Островского, Чехова, Реттигана, Олби, Лопе де Вега, Булгакова и многих других.

К юбилею мастера сцены театр покажет одни из последних работ Валентины Поповой.

Так, 23 мая состоится трансляция спектакля «Кастинг, или белый танец для любимой актрисы» по пьесе Нины Квижинадце. Этот моноспектакль стал настоящим событием в культурной жизни Тамбовщины. Спектакль-монолог с единственным исполнителем. Постановка стал участником XII театрального фестиваля имени Н.Х. Рыбакова, а Валентина Сергеевна – лауреатом премии имени народной артистки РСФСР Т.А. Еремеевой (Битрих) «За честь и достоинство».

А 30 мая зрители смогут увидеть еще одну яркую работу Валентины Поповой – роль Софьи Коломийцевой в спектакле «Последние» М. Горького, которая в исполнении актрисы стала камертоном основной идеи пьесы, ее трагической мелодией. Эта работа тоже была высоко оценена критиками – Валентина Попова стала лауреатом Тамбовского регионального театрального фестиваля «Итоги сезона» в номинации «За лучшую женскую роль».

- Следить за расписанием показов можно в группе театра ВКонтакте, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU