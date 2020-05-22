Тамбовчанин лишился более 100 тысяч рублей при попытке найти работу

22 Май 2020 2020-05-22T14:18:18+03:00

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В полицию обратился 57-летний тамбовчанин с заявлением о хищении денег с банковской карты. По словам потерпевшего, он искал временный заработок и увидел вакансию на одном из интернет-сайтов. Мужчина вступил в переписку с потенциальным работодателем, который попросил его установить на телефон специальное приложение, якобы необходимое для работы.

Не видя подвоха, тамбовчанин сделал все, как просил мошенник, после чего с его банковской карты списались денежные средства в размере 110 000 рублей.

- В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража», - сообщили в пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU