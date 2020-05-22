Тамбовчанин лишился более 100 тысяч рублей при попытке найти работу
В полицию обратился 57-летний тамбовчанин с заявлением о хищении денег с банковской карты. По словам потерпевшего, он искал временный заработок и увидел вакансию на одном из интернет-сайтов. Мужчина вступил в переписку с потенциальным работодателем, который попросил его установить на телефон специальное приложение, якобы необходимое для работы.
Не видя подвоха, тамбовчанин сделал все, как просил мошенник, после чего с его банковской карты списались денежные средства в размере 110 000 рублей.
- В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража», - сообщили в пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU