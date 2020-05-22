В Жердевке сбили 17-летнего мотоциклиста

22 Май 2020 2020-05-22T13:01:38+03:00

От травм парня не спасла даже защитная одежда, которая была на нем в момент аварии

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Авария, в которой пострадал несовершеннолетний, произошла 21 мая в 17 часов 20 минут на улице Чкалова около дома №8 города Жердевка. 17-летний водитель мотоцикла «Yamaha», одетый в специальную защитную одежду, при выезде с прилегающей территории столкнулся с автомобилем «Skoda Octavia», под управлением 26-летнего мужчины.

- В результате ДТП водителя мотоцикла с травмами доставили в ТОГБУЗ «Жердевская ЦРБ», - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU