В Жердевке сбили 17-летнего мотоциклиста
От травм парня не спасла даже защитная одежда, которая была на нем в момент аварии
Мотоциклист столкнулся с автомобилем «Skoda Octavia»Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Авария, в которой пострадал несовершеннолетний, произошла 21 мая в 17 часов 20 минут на улице Чкалова около дома №8 города Жердевка. 17-летний водитель мотоцикла «Yamaha», одетый в специальную защитную одежду, при выезде с прилегающей территории столкнулся с автомобилем «Skoda Octavia», под управлением 26-летнего мужчины.
- В результате ДТП водителя мотоцикла с травмами доставили в ТОГБУЗ «Жердевская ЦРБ», - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU