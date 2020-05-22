2020-05-22T10:40:06+03:00
Происшествия

В Тамбове иномарка врезалась в забор жилого дома

Травмы в аварии получила 31-летняя женщина
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
Вылетевшая с дороги иномарка протаранила забор частного домаВылетевшая с дороги иномарка протаранила забор частного домаФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
Изменить размер текста:

В Тамбове столкнулись два автомобиля, в результате чего травмы получила 31-летняя женщина. Авария произошла 21 мая примерно в пять часов вечера на нерегулируемом перекрестке улиц Лысогорская и Широкая в районе дома №22 города Тамбова. Известно, что водитель автомобиля «ВАЗ-21102», выезжая со второстепенной дороги столкнулся с автомобилем «Renault Logan», под управлением 36-летнего мужчины, который двигался по главной дороге. После столкновения иномарка потеряла управление, выскочила с дороги и врезалась в металлический забор жилого дома.

- В результате аварии 31-летняя пассажирка автомобиля «Renault Logan»

самостоятельно обратилась в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тамбвской области полицейские задержали четырех человек с наркотиками
Губернатор Тамбовской области Александр Никитин рассказал, при каких условиях возможна отмена самоизоляции
В Мичуринском районе разыскивается 43-летний мужчина
Тамбовчанин лишился более 100 тысяч рублей при попытке найти работу
В Тамбове к осени появятся три новых детских сада
В Жердевке сбили 17-летнего мотоциклиста
В Тамбове отметят юбилей ведущей актрисы драматического театра Валентины Поповой
Тамбовчанка взыскала 100 тысяч рублей с виновника ДТП, в котором она получила травмы
В Тамбове иномарка врезалась в забор жилого дома
Коронавирусом в Тамбовской области заболела 3-месячная девочка
На севере Тамбова загорелась девятиэтажка
В Тамбовской области от коронавируса умер 36-летний мужчина
В Тамбовской области фестиваль «Сиреневая ночь в Ивановке» пройдет дистанционно
В Тамбовской области 50 ветеранов спорта получат материальную помощь
Жердевский район чтит своих героев!
Тамбовчане пытались сбыть три поддельные пятитысячные купюры, которые, якобы, случайно нашли
В Котовске отремонтируют тротуары за 9,5 млн рублей
Тамбовские следователи предъявили обвинение в убийстве и сексуальном насилии мужчине, который расправился со школьницей из Бокино
Выпускные в тамбовских детских садах пройдут в онлайн-режиме
Котовчанин угнал машину, чтобы съездить в магазин за алкоголем
Соцработникам Тамбовщины обещают доплаты от 10 до 35 тысяч рублей
В Ржаксинском районе Тамбовщины лоб в лоб столкнулись «Audi Q7» и «Volkswagen Multivan»: легковое авто разорвало пополам, два находившихся в нем человека погибли на месте