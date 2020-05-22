В Тамбове иномарка врезалась в забор жилого дома

22 Май 2020 2020-05-22T10:40:06+03:00

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В Тамбове столкнулись два автомобиля, в результате чего травмы получила 31-летняя женщина. Авария произошла 21 мая примерно в пять часов вечера на нерегулируемом перекрестке улиц Лысогорская и Широкая в районе дома №22 города Тамбова. Известно, что водитель автомобиля «ВАЗ-21102», выезжая со второстепенной дороги столкнулся с автомобилем «Renault Logan», под управлением 36-летнего мужчины, который двигался по главной дороге. После столкновения иномарка потеряла управление, выскочила с дороги и врезалась в металлический забор жилого дома.

- В результате аварии 31-летняя пассажирка автомобиля «Renault Logan»

самостоятельно обратилась в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU