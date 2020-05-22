Коронавирусом в Тамбовской области заболела 3-месячная девочка

22 Май 2020 2020-05-22T10:00:36+03:00

За последние сутки болезнь подтвердилась еще у 83 человек

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За последние сутки, 22 мая, число заболевших коронавирусом в Тамбовской области увеличилось на 83 человека и достигло 2321, 709 из них выздоровели, 7 умерли.

Среди новых заболевших 28 мужчин и 46 женщин в возрасте от 20 до 88 лет, а также 9 детей от 3 месяцев до 12 лет. Только двое инфицированных приехали из других регионов, остальные 81 человек контактировали с приезжими из других областей.

- На госпитализации находятся 516 человек, из них 345 с подтвержденным диагнозом, 160 тестов находятся в работе, диагноз «пневмония» у 212 человек, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции. – На домашнем карантине под наблюдением врачей остаются 3351 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU