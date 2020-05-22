На севере Тамбова загорелась девятиэтажка

22 Май 2020 2020-05-22T10:42:50+03:00

В больнице оказался хозяин квартиры, в которой начался пожар, 30 человек из здания эвакуировали

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Поздним вечером, 21 мая, в Тамбове загорелась многоэтажка, расположенная на севере областного центра. Как сообщили в ГУ МЧС России по Тамбовской области, сообщение о пожаре в дома на ул. Рылеева, 59А поступило в Центр кризисных ситуаций в 23 часа 7 минут. На место ЧП выехали 3 отделения пожарных частей и две единицы спецтехники.

- По прибытии на место пожара выяснилось, что горит двухкомнатная квартира на 7-м этаже, из дома эвакуировали 30 жителей, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. - В 23 часа 34 минуты пожар был локализован на площади 20 кв. м., в 23 часа 52 минуты ликвидировали открытое горение. В полночь его полностью потушили.

В квартире сгорел диван и строительные материалы. В областную больницу с отравлением угарным газом госпитализировали 46-летнего хозяина квартиры, где произошел пожар. Его состояние медики оценивают как удовлетворительное.

В пожаре пострадал 46-летний мужчинаФото: ГУ МЧС России по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU