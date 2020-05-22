2020-05-22T10:42:50+03:00
Происшествия

На севере Тамбова загорелась девятиэтажка

В больнице оказался хозяин квартиры, в которой начался пожар, 30 человек из здания эвакуировали
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
Из здания эвакуировали 30 человекИз здания эвакуировали 30 человекФото: ГУ МЧС России по Тамбовской области
Изменить размер текста:

Поздним вечером, 21 мая, в Тамбове загорелась многоэтажка, расположенная на севере областного центра. Как сообщили в ГУ МЧС России по Тамбовской области, сообщение о пожаре в дома на ул. Рылеева, 59А поступило в Центр кризисных ситуаций в 23 часа 7 минут. На место ЧП выехали 3 отделения пожарных частей и две единицы спецтехники.

- По прибытии на место пожара выяснилось, что горит двухкомнатная квартира на 7-м этаже, из дома эвакуировали 30 жителей, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. - В 23 часа 34 минуты пожар был локализован на площади 20 кв. м., в 23 часа 52 минуты ликвидировали открытое горение. В полночь его полностью потушили.

В квартире сгорел диван и строительные материалы. В областную больницу с отравлением угарным газом госпитализировали 46-летнего хозяина квартиры, где произошел пожар. Его состояние медики оценивают как удовлетворительное.

В пожаре пострадал 46-летний мужчина Фото: ГУ МЧС России по Тамбовской области

В пожаре пострадал 46-летний мужчинаФото: ГУ МЧС России по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тамбвской области полицейские задержали четырех человек с наркотиками
Губернатор Тамбовской области Александр Никитин рассказал, при каких условиях возможна отмена самоизоляции
В Мичуринском районе разыскивается 43-летний мужчина
Тамбовчанин лишился более 100 тысяч рублей при попытке найти работу
В Тамбове к осени появятся три новых детских сада
В Жердевке сбили 17-летнего мотоциклиста
В Тамбове отметят юбилей ведущей актрисы драматического театра Валентины Поповой
Тамбовчанка взыскала 100 тысяч рублей с виновника ДТП, в котором она получила травмы
В Тамбове иномарка врезалась в забор жилого дома
Коронавирусом в Тамбовской области заболела 3-месячная девочка
На севере Тамбова загорелась девятиэтажка
В Тамбовской области от коронавируса умер 36-летний мужчина
В Тамбовской области фестиваль «Сиреневая ночь в Ивановке» пройдет дистанционно
В Тамбовской области 50 ветеранов спорта получат материальную помощь
Жердевский район чтит своих героев!
Тамбовчане пытались сбыть три поддельные пятитысячные купюры, которые, якобы, случайно нашли
В Котовске отремонтируют тротуары за 9,5 млн рублей
Тамбовские следователи предъявили обвинение в убийстве и сексуальном насилии мужчине, который расправился со школьницей из Бокино
Выпускные в тамбовских детских садах пройдут в онлайн-режиме
Котовчанин угнал машину, чтобы съездить в магазин за алкоголем
Соцработникам Тамбовщины обещают доплаты от 10 до 35 тысяч рублей
В Ржаксинском районе Тамбовщины лоб в лоб столкнулись «Audi Q7» и «Volkswagen Multivan»: легковое авто разорвало пополам, два находившихся в нем человека погибли на месте