На севере Тамбова загорелась девятиэтажка
Поздним вечером, 21 мая, в Тамбове загорелась многоэтажка, расположенная на севере областного центра. Как сообщили в ГУ МЧС России по Тамбовской области, сообщение о пожаре в дома на ул. Рылеева, 59А поступило в Центр кризисных ситуаций в 23 часа 7 минут. На место ЧП выехали 3 отделения пожарных частей и две единицы спецтехники.
- По прибытии на место пожара выяснилось, что горит двухкомнатная квартира на 7-м этаже, из дома эвакуировали 30 жителей, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. - В 23 часа 34 минуты пожар был локализован на площади 20 кв. м., в 23 часа 52 минуты ликвидировали открытое горение. В полночь его полностью потушили.
В квартире сгорел диван и строительные материалы. В областную больницу с отравлением угарным газом госпитализировали 46-летнего хозяина квартиры, где произошел пожар. Его состояние медики оценивают как удовлетворительное.
В пожаре пострадал 46-летний мужчинаФото: ГУ МЧС России по Тамбовской области
ИСТОЧНИК KP.RU