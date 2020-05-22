В Тамбовской области от коронавируса умер 36-летний мужчина

22 Май 2020 2020-05-22T09:27:25+03:00

Это уже седьмая жертва инфекции на территории нашего региона

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В Тамбовской области зафиксировали седьмой летальный исход от коронавирусной инфекции. Очередной жертвой болезни стал 36-летний житель Жердевского района. Мужчина страдал гипертонией и ожирением. Пациента госпитализировали на 12-й день после проявления признаков простуды с подозрением на двухстороннюю пневмонию.

- В связи с ухудшением состояния подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, несмотря на проводимое интенсивное лечение, наступила смерть, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

До этого от коронавируса в регионе умерли четыре женщины в возрасте 46, 73, 74 и 76 лет, а также двое мужчин – 58 и 80 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU