2020-05-22T09:27:25+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тамбовской области от коронавируса умер 36-летний мужчина

Это уже седьмая жертва инфекции на территории нашего региона
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
Молодой мужчина страдал гипертонией и ожирениемМолодой мужчина страдал гипертонией и ожирением
Изменить размер текста:

В Тамбовской области зафиксировали седьмой летальный исход от коронавирусной инфекции. Очередной жертвой болезни стал 36-летний житель Жердевского района. Мужчина страдал гипертонией и ожирением. Пациента госпитализировали на 12-й день после проявления признаков простуды с подозрением на двухстороннюю пневмонию.

- В связи с ухудшением состояния подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, несмотря на проводимое интенсивное лечение, наступила смерть, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

До этого от коронавируса в регионе умерли четыре женщины в возрасте 46, 73, 74 и 76 лет, а также двое мужчин – 58 и 80 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тамбвской области полицейские задержали четырех человек с наркотиками
Губернатор Тамбовской области Александр Никитин рассказал, при каких условиях возможна отмена самоизоляции
В Мичуринском районе разыскивается 43-летний мужчина
Тамбовчанин лишился более 100 тысяч рублей при попытке найти работу
В Тамбове к осени появятся три новых детских сада
В Жердевке сбили 17-летнего мотоциклиста
В Тамбове отметят юбилей ведущей актрисы драматического театра Валентины Поповой
Тамбовчанка взыскала 100 тысяч рублей с виновника ДТП, в котором она получила травмы
В Тамбове иномарка врезалась в забор жилого дома
Коронавирусом в Тамбовской области заболела 3-месячная девочка
На севере Тамбова загорелась девятиэтажка
В Тамбовской области от коронавируса умер 36-летний мужчина
В Тамбовской области фестиваль «Сиреневая ночь в Ивановке» пройдет дистанционно
В Тамбовской области 50 ветеранов спорта получат материальную помощь
Жердевский район чтит своих героев!
Тамбовчане пытались сбыть три поддельные пятитысячные купюры, которые, якобы, случайно нашли
В Котовске отремонтируют тротуары за 9,5 млн рублей
Тамбовские следователи предъявили обвинение в убийстве и сексуальном насилии мужчине, который расправился со школьницей из Бокино
Выпускные в тамбовских детских садах пройдут в онлайн-режиме
Котовчанин угнал машину, чтобы съездить в магазин за алкоголем
Соцработникам Тамбовщины обещают доплаты от 10 до 35 тысяч рублей
В Ржаксинском районе Тамбовщины лоб в лоб столкнулись «Audi Q7» и «Volkswagen Multivan»: легковое авто разорвало пополам, два находившихся в нем человека погибли на месте