В Тамбовской области от коронавируса умер 36-летний мужчина
В Тамбовской области зафиксировали седьмой летальный исход от коронавирусной инфекции. Очередной жертвой болезни стал 36-летний житель Жердевского района. Мужчина страдал гипертонией и ожирением. Пациента госпитализировали на 12-й день после проявления признаков простуды с подозрением на двухстороннюю пневмонию.
- В связи с ухудшением состояния подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, несмотря на проводимое интенсивное лечение, наступила смерть, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.
До этого от коронавируса в регионе умерли четыре женщины в возрасте 46, 73, 74 и 76 лет, а также двое мужчин – 58 и 80 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU