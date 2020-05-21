Жердевский район чтит своих героев!

21 Май 2020 2020-05-21T17:09:13+03:00

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Жители Жердевского района помнят и чтят своих героев, ежегодно они становятся участниками акции «Бессмертный полк». Даже действующие ограничения не стали препятствием для того, чтобы в 75-ю годовщину Великой Победы это мероприятие состоялось, и мы еще раз вспомнили о подвигах наших прадедов, посмотрели в их глаза, узнали истории подвига: https://www.tambov.kp.ru/photo/77042/1425631/

ИСТОЧНИК KP.RU