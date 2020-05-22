Тамбовчанка взыскала 100 тысяч рублей с виновника ДТП, в котором она получила травмы

22 Май 2020 2020-05-22T11:28:56+03:00

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Тамбовчанка обратилась в суд с иском к водителю – виновнику ДТП, в котором она получила травмы. Мужчина нарушил правила дорожного движения и при перестроении врезался в машину, где пострадала женщина. Травмы тамбовчанки квалифицировали как легкие, но некоторое время она провела в больнице. При рассмотрении дела об административном правонарушении в отношении виновника ДТП, к которому привлекли и пострадавшую женщину, она воспользовалась услугами адвоката. В своем исковом заявлении к водителю женщина потребовала от ответчика возместить ей моральный вред, который она оценила в 200 тысяч рублей, и компенсировать затраты на юриста, они составили 50 тысяч рублей. Суд встал на сторону женщины, но значительно снизил сумму требований.

С ответчика в счет компенсации морального вреда постановили взыскать 50 тысяч рублей и почти 35 тысяч рублей за понесенные расходы на оплату услуг адвоката.

- Не согласившись с решением районного суда, ответчица обжаловала его в суд апелляционной инстанции, - рассказали в прокуратуре Тамбовской области. - Участвующий при рассмотрении апелляционный жалобы прокурор, поддержал требования истицы в части необоснованного снижения суммы компенсации за услуги адвоката. Судебной коллегией по гражданским делам Тамбовского областного суда решение суда первой инстанции в этой части изменено и в пользу истицы взыскана вся сумма расходов на услуги адвоката.

ИСТОЧНИК KP.RU