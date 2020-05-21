В Тамбовской области фестиваль «Сиреневая ночь в Ивановке» пройдет дистанционно

21 Май 2020 2020-05-21T18:02:58+03:00

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В этом году музей-усадьба Сергея Рахманинова проведет ежегодный фестиваль «Сиреневая ночь в Ивановке» в онлайн-формате. Гостей праздника ждут трансляции концертных программ с участием известных исполнителей и виртуальные экскурсии по усадьбе и цветущему саду.

Фестиваль состоится 23 мая на страницах Музея-заповедника С. В. Рахманинова «Ивановка» в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбук с 15 часов до часа ночи. Известно, что завершится праздник красочным фейерверком.

- Программа праздника обширна: выставки, экскурсии по залам музея и усадьбе, концерты классической музыки, выступление фольклорных ансамблей, цыганское шоу, эстрадно-танцевальная программа «Сиреневый калейдоскоп», - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU