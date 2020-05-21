2020-05-21T14:21:04+03:00
Происшествия

В Ржаксинском районе Тамбовщины лоб в лоб столкнулись «Audi Q7» и «Volkswagen Multivan»: легковое авто разорвало пополам, два находившихся в нем человека погибли на месте

Водителя «Volkswagen» зажало в кабине, его пришлось доставать спасателям, мужчина скончался по дороге в больницу
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В аварии погибли два человека и один пострадалВ аварии погибли два человека и один пострадалФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Серьезная авария произошла 21 мая около 11 часов в Ржаксинском районе тамбовской области на 41 км автодороги «Тамбов-Пенза-Рассказово-Уварово-Мучкапский». Как рассказали в региональном УГИБДД здесь произошло лобовое столкновение автомобилей «Audi Q7» и «Volkswagen Multivan».

Автомобили по непонятной причине столкнулись лоб в лоб Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Автомобили по непонятной причине столкнулись лоб в лобФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

От удара «Audi» разорвало пополам. Находившиеся в этом автомобиле водитель и пассажир погибли на месте. В иномарке полицейские обнаружили детское кресло и коляску, но ребенка в салоне не было. Известно, что у обоих автомобилей были воронежские номера, но находившийся за рулем минивена мужчина являлся жителем Тамбова.

- После столкновения водителя «Volkswagen Multivan» зажало в салоне автомобиля, - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области. – 55-летнего мужчину из покореженной машины извлекали сотрудники МЧС. По дороге в Уваровскую ЦРБ он скончался.

Водителя минивэна зажало в кабине Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Водителя минивэна зажало в кабинеФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Обстоятельства аварии уточняются.

Легковой автомобиль разорвало пополам Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Легковой автомобиль разорвало пополамФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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