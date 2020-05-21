В Тамбовской области 50 ветеранов спорта получат материальную помощь

21 Май 2020 2020-05-21T17:33:19+03:00

Каждому из них выделят по четыре тысячи рублей

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По информации регионального управления по физической культуре и спорту, 50 ветеранов тамбовского спорта, оказавшихся в затруднительном материальном положении в связи с эпидемией коронавируса, получат адресную материальную помощь в виде денежного перевода. Размер выплаты составит 4 тысячи рублей.

- С их помощью зарождалась борьба в регионе. Тамбовские легкоатлеты добивались первых побед. Выше, быстрее, сильнее становились ребята, делающие лишь первые шаги в спорте. Они тренировали. Передавали свое мастерство. Помогали проводить соревнования на высоком организационном уровне. За это сегодня им еще раз и говорят «Спасибо!», - сообщили в общественной организации «Олимпийский совет Тамбовской области».

ИСТОЧНИК KP.RU