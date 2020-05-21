Тамбовчане пытались сбыть три поддельные пятитысячные купюры, которые, якобы, случайно нашли

21 Май 2020 2020-05-21T17:00:43+03:00

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20 мая из отделения банка, расположенного в поселке Строитель Тамбовского района, в полицию поступило сообщение о том, что сотрудники кредитной организации обнаружили фальшивую 5-тысячную купюру. Как выяснили полицейские, супружеская пара пришла в банк для проверки купюры на подлинность. До этого они пытались через банкомат положить ее на свой счет, но банкомат отказался ее принимать. 20-летнюю девушку и 23-летнего молодого человека задержали и опросили.

Установлено, что это не первая попытка сбыта поддельной купюры. В этот же день супруги попытались сбыть фальшивку в магазинах на территории поселка Строитель, но там отказались ее принимать, сославшись на признаки подделки, и посоветовали обратиться в банк для проверки. Полицейские уже установили магазины, куда обращались молодые люди для сбыта данной купюры, и опросили продавцов.

В следственном подразделении ОМВД России по Тамбовскому району возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 186 УК РФ «Сбыт фальшивых денежных купюр». 23-летний житель поселка Строитель сказал полицейским, что накануне нашел в северной части областного центра три купюры номиналом 5 тысяч рублей. Две из них он успешно сбыл на территории Тамбова и Тамбовского района. Позже одна поддельная купюра была обнаружена в управлении Росинкассации по Тамбовской области при пересчете выручки магазина по продаже алкогольных напитков и изъята. По факту сбыта возбуждено еще одно уголовное дело. Местонахождение третьей сбытой фальшивой купюры устанавливается.

- Сотрудники полиции УМВД России по городу Тамбову и ОМВД России по Тамбовскому району проводят опрос свидетелей, изучают записи с камер видеонаблюдения магазинов, где происходил сбыт купюр, проводят сбор улик и доказательств совершения преступлений, - сообщает пресс-служба УМВД России по тамбовской области. - Кроме этого, устанавливается источник происхождения купюр. Оперативники отрабатывают версию о хищении сумки, в которой находились фальшивые банкноты. Ведь 23-летний парень ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение краж, в том числе из автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU