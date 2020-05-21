2020-05-21T15:19:29+03:00
Общество

Выпускные в тамбовских детских садах пройдут в онлайн-режиме

Дистанционные утренники состоятся с 27 по 29 мая
Ксения АЛЕШИНА
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В этом году из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки выпускные утренники в детских садах Тамбова пройдут с 27 по 29 мая дистанционно. Всего же из стен дошкольных образовательных учреждений выпускаются около 3,5 тысячи юных горожан.

- Формат проведения выпускного утренника каждый сад определит для себя самостоятельно. Все они, безусловно, будут яркие и интересные, но пройдут в онлайн-режиме. Дистанционный праздник с официальной частью и развлекательными квестами, веселые викторины, праздничные акции, флешмобы и еще масса всего интересного ждет юных тамбовчан и их родителей в один из знаменательных дней их жизни, - сообщили в пресс-службе администрации города Тамбова.

Известно, что по инициативе регионального управления дошкольного образования коллективы детских садов подготовят видеоролики, посвященные выпуску своих воспитанников. В них будут собраны песни и стихи о садике в исполнении детей, подборки фотографий, а также напутствия выпускникам от педагогов, пожелания от воспитанников детских садов и танец, который каждый ребенок исполнит у себя дома под единую музыку и запишет на видео.

ИСТОЧНИК KP.RU

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