В Котовске отремонтируют тротуары за 9,5 млн рублей

21 Май 2020 2020-05-21T16:31:15+03:00

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В этом году в Котовске в рамках программы «Народная инициатива» будут ремонтировать тротуары. Стоимость работ составит 9,5 млн рублей. Из бюджета города на эти цели выделено 3 млн рублей, еще 6,5 млн рублей поступят из регионального бюджета по программе «Безопасный тротуар».

В начале года котовчане посредством голосования выбирали участки тротуаров, которые нуждаются в ремонте. В итоге победу одержали тротуар вдоль ЗАГСа– участок от улицы Свободы до прокуратуры, тротуар по улице Кирова – участок от проспекта Труда до улицы Красногвардейская и тротуар вдоль дома № 5 по улице 9-ой Пятилетки.

- Подрядчик определен, в ближайшее время подпишем контракт и начнутся работы по благоустройству. На торги были выставлены 2 млн 558 тыс. рублей – сумма необходимая для ремонта трех выбранных участков. По всем расчетам средств для ремонта четвертого участка не хватило. Состоялся аукцион, по которому у нас была достигнута большая экономия в 32% - это более 800 тысяч рублей. Теперь, за счет экономии, есть возможность сделать дополнительные участки. Согласно рейтингу голосования, следующие в очереди - тротуар вдоль дома №3 по улице 9-ой Пятилетки и тротуар между домами №5 и №7 по улице 9-ой Пятилетки. Просчитываем стоимость благоустройства еще одно участка, возможно, нам хватит средств на тротуар возле военно-мемориальной компании по улице Советской. В настоящее время мы готовим очередную документацию на аукцион. Все участки мы планируем отремонтировать в летний период, - сказал Алексей Никитин, председатель Комитета жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства.

Что касается программы «Безопасный тротуар», то она предполагает ремонт тротуара по улице Советской: от улицы Пионерской до Проспекта Труда и от проспекта Труда до улицы Красногрвардейская, тротуара по улице Народной и тротуара по улице Цнинской вдоль школы №3.

Фото: prokotovsk.info

ИСТОЧНИК KP.RU