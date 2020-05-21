Котовчанин угнал машину, чтобы съездить в магазин за алкоголем

21 Май 2020 2020-05-21T14:43:01+03:00

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В дежурную часть ОМВД по городу Котовску поступила информация об угоне автомобиля «Лада Гранта». Стражи порядка выяснили, что житель села Богословка Тамбовского района сдал в аренду свой автомобиль знакомой из областного центра. 24-девушка поехала на легковушке со своими друзьями в Котовск. Там молодые люди употребляли спиртные напитки, а потом уснули.

26-летний приятель девушки решил воспользоваться ситуацией, и вытащил из ее кармана ключи от машины, пока она спала. Злоумышленник решил прокатиться на чужом автомобиле за новой дозой алкоголя. По дороге в магазин он попал в дорожно-транспортное происшествие на улице Советской. Не справившись с управлением, молодой человек на повороте врезался в ограждение на обочине. Автоинспекторы установили личность угонщика и задержали его. В отделе полиции котовчанин признал свою вину.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 166 «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Наказанием виновному санкция статьи определяет штраф в размере до 120 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет. На нем также лежит ответственность по возмещению материального ущерба, причиненного собственнику транспортного средства, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU