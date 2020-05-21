Стало известно, как на Тамбовщине пройдет «Последний звонок»

21 Май 2020 2020-05-21T11:28:25+03:00

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22 мая в 12 часов всех выпускников области приглашают на дистанционное торжественное мероприятие, посвященное последнему звонку. На специальной странице сайта управления образования области будет открыта видеостена с поздравлениями от руководства области, ветеранов Великой отечественной войны, директоров школ, учителей, родителей, выпускников, известных и выдающихся личностей различных сфер.

Своеобразная эстафета «Послание в Год памяти и славы «Письмапотомкам» за неделю обошла все школы области, выпускники писали письма потомкам – выпускникам 2030 года. Завершит эстафету начальник управления образования и науки области Татьяна Котельникова, она запечатает эти послания в символической капсуле и передаст ее в на хранение в Музейно-выставочный центр.

- Финальным аккордом областного праздника станет единый флешмоб «Песня школьного двора», - сообщают в управлении образования и науки Тамбовской области. - В этот момент все выпускники области исполнят в режиме онлайн песню «Когда уйдём со школьного двора».

ИСТОЧНИК KP.RU