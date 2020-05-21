2020-05-21T12:48:57+03:00
Общество

Тамбовчане выбрали название для городка на Набережной

Участие в голосовании приняли 1280 человек
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
Предложения от горожан принимали в течение неделиПредложения от горожан принимали в течение неделиФото: Пресс-служба администрации города Тамбова
Изменить размер текста:

В Тамбове подвели итоги голосования по выбору лучшего названия для деревянного городка на Набережной. Детская игровая площадка будет обновлена по проекту «Формирование комфортной городской среды». Ранее тамбовчане могли предложить свой вариант названий, из которых общественный совет города отобрал 10. Их и выставили на голосование. За неделю, с 13 по 20 мая, в нем приняли участие 1280 человек. Во время голосования на первое место выходило то одно, то другое название. Основная борьба развернулась между тремя вариантами: «Деревянный городок», «Лукоморье», «В гостях у сказки». В итоге большинство тамбовчан выбрали «Лукоморье».

- Детский городок сохранит свой стиль и останется деревянным, но взамен старых конструкций обретет новые малые архитектурные формы от отечественного производителя, гарантирующего высокое качество и долговечность, - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова. - Продолжит радовать гостей парка и полюбившийся горожанам персонаж — деревянный дракон, которого планируется отреставрировать, а также появится совершенно новый дракон.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жердевский район чтит своих героев!
Тамбовчане пытались сбыть три поддельные пятитысячные купюры, которые, якобы, случайно нашли
В Котовске отремонтируют тротуары за 9,5 млн рублей
Тамбовские следователи предъявили обвинение в убийстве и сексуальном насилии мужчине, который расправился со школьницей из Бокино
Выпускные в тамбовских детских садах пройдут в онлайн-режиме
Котовчанин угнал машину, чтобы съездить в магазин за алкоголем
Соцработникам Тамбовщины обещают доплаты от 10 до 35 тысяч рублей
В Ржаксинском районе Тамбовщины лоб в лоб столкнулись «Audi Q7» и «Volkswagen Multivan»: легковое авто разорвало пополам, два находившихся в нем человека погибли на месте
Тамбовчане выбрали название для городка на Набережной
В Тамбовской области жилой дом стал обсерватором из-за большого количества заболевших коронавирусом
Стало известно, как на Тамбовщине пройдет «Последний звонок»
В Тамбовской области после столкновения легковушек одна из машин протаранила световую опору
Сбербанк сообщает, что за 8 часов с момента запуска «Сельской ипотеки» под 3% банк принял годовой лимит заявок, установленный Минсельхозом РФ
Количество заразившихся коронавирусом на Тамбовщине достигло 2238
Тамбовские полицейские задержали продуктовых воров
В Тамбове благоустраивают 18 дворов из 36 запланированных
Улицу Николая Вирты в Тамбове ждет ремонт
Школу в Рязанской области назовут именем известного селекционера, который жил на Тамбовщине
На помощь тамбовским предпринимателям выделили 220,5 млн рублей
Новым заместителем прокурора Тамбовской области стал Антон Горобцов, занимавший аналогичную должность в Краснодарском крае
Тамбовчане пытались «отбить» у полиции подростка, которого задержали за катание на мотоцикле
Тамбовчане напишут Пушкинский диктант онлайн
Полицейские нашли дома у тамбовчанина крупную партию наркотиков
В парке культуры Мичуринска появится новый семейный аттракцион
В Тамбове под колеса авто попал велосипедист
В Тамбовской области к лечению больных коронавирусом привлекли акушеров-гинекологов
В Тамбовской области легковушка вылетела с дороги и врезалась в дерево: водитель погиб на месте
В Тамбове от коронавируса умер 56-летний мужчина