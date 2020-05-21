Тамбовчане выбрали название для городка на Набережной

21 Май 2020 2020-05-21T12:48:57+03:00

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В Тамбове подвели итоги голосования по выбору лучшего названия для деревянного городка на Набережной. Детская игровая площадка будет обновлена по проекту «Формирование комфортной городской среды». Ранее тамбовчане могли предложить свой вариант названий, из которых общественный совет города отобрал 10. Их и выставили на голосование. За неделю, с 13 по 20 мая, в нем приняли участие 1280 человек. Во время голосования на первое место выходило то одно, то другое название. Основная борьба развернулась между тремя вариантами: «Деревянный городок», «Лукоморье», «В гостях у сказки». В итоге большинство тамбовчан выбрали «Лукоморье».

- Детский городок сохранит свой стиль и останется деревянным, но взамен старых конструкций обретет новые малые архитектурные формы от отечественного производителя, гарантирующего высокое качество и долговечность, - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова. - Продолжит радовать гостей парка и полюбившийся горожанам персонаж — деревянный дракон, которого планируется отреставрировать, а также появится совершенно новый дракон.

ИСТОЧНИК KP.RU