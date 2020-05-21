2020-05-21T10:40:09+03:00
Происшествия

В Тамбовской области после столкновения легковушек одна из машин протаранила световую опору

В аварии пострадал 54-летний мужчина
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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После столкновения машина потеряла управление и врезалась в столбПосле столкновения машина потеряла управление и врезалась в столбФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Авария, в которой пострадал 54-летний водитель, произошла 20 мая в 10 часов 33 минуты на улице Лаврова в районе дома №69 города Мичуринска. По данным областного УГИБДД, 53-летний мужчина за рулем автомобиля «ВАЗ-2104», выезжая с прилегающей территории столкнулся с «ВАЗ-21099», под управлением 54-летнего водителя. После столкновения автомобиль «ВАЗ-21099» вынесло с дороги и он врезался в световую опору.

- В результате ДТП травмы получил водитель автомобиля «ВАЗ-21099», - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – Мужчину доставили в ТОГБУЗ Городская больница им. С.С. им. Брюхоненко города Мичуринска.

Водителя с травмами отвезли в больницу Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Водителя с травмами отвезли в больницуФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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