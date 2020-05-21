Количество заразившихся коронавирусом на Тамбовщине достигло 2238
За последние сутки, 21 мая, в Тамбовской области количество заболевших коронавирусом увеличилось еще на 84 человека и достигло 2238. 677 из них выздоровели, 6 умерли.
Среди новых заболевших 32 мужчины и 46 женщин в возрасте от 24 до 78 лет, а также 6 детей (девочки 6, 16 лет, мальчики 1, 5, 9, 13 лет). 1 заболевший прибыл из другого региона, 83 контактировали с приехавшими из других областей.
- На госпитализации находятся 508 человек, 342 из них с подтвержденным диагнозом, 164 теста находятся в работе, диагноз «пневмония» у 210 человек, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения инфекции. – На домашнем карантине под наблюдением врачей находятся 3297 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU