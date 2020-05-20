Улицу Николая Вирты в Тамбове ждет ремонт

20 Май 2020 2020-05-20T17:30:29+03:00

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В рамках проекта «Улица Победы» в Тамбове отремонтируют улицу Николая Вирты, названную в честь земляка и известного писателя. Он приурочен к 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне и реализуется по всей стране.

Так, в течение всего юбилейного года дорожники будут приводить в порядок улицы, дороги, площади, носящие имена героев войны. На сегодняшний день в Тамбове согласованы все схемы организации дорожного движения и установлены информационные щиты. Известно, что работы будут полностью выполнены за счет федеральных средств. Они займут все лето, полное же обновление завершится к сентябрю.

- В проект «Улица Победы» в Тамбове вошла улица Николая Вирты, протяженностью 3,6 километра. Мы приведем ее в нормативное состояние, отремонтируем проезжую часть, тротуары, обустроим пешеходные переходы. Будут исправлены поперечные и продольные уклоны с помощью фрезерования и выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси. Также рабочие установят новые дорожные бордюры и нанесут разметку термопластиком. Планируем приступить к работам в ближайшее время, - сказал генеральный директор муниципального учреждения «Дирекция городских дорог» Юрий Зарапин.

Добавим, что Николай Вирта в годы Великой Отечественной войны был военным корреспондентом газет «Правда», «Известия» и «Красная Звезда». Писатель побывал на многих фронтах, видел оборону Мурманска, осажденный Ленинград и Сталинградскую битву. Также он является лауреатом четырех Сталинских премий (1941, 1948, 1949, 1950 годов).

ИСТОЧНИК KP.RU