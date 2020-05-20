В Тамбове благоустраивают 18 дворов из 36 запланированных

20 Май 2020 2020-05-20T18:01:16+03:00

В этом году в Тамбове преобразятся 36 дворовых территорий Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

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В Тамбове в этом году преобразятся 36 дворов в рамках программы «Формирование современной городской среды». На данный момент работа кипит на 18 дворовых территориях.

- Небольшой двор дома 10А по улице Подвойского почти готов к приемке. Здесь установили 170 метров бортовых камней и 60 метров поребрика, заасфальтировали почти 600 кв. метров территории, включая дорожки. Вскоре здесь поставят скамейки и урны, но жители уже радуются переменам в родном дворе, - сообщает информационное управление администрации Тамбова.

Кроме того, на 1-ой Полковой будет приведено в порядок сразу два двора многоквартирных домов 4 и 6. Рабочие сделали новые бордюры и поребрики, а также заасфальтировали парковки. Общая площадь асфальтирования свыше тысячи кв. метров. На благоустройство этого двора потрачено более 2 миллионов рублей.

Согласно утвержденному графику, все 36 дворов, вошедших в программу благоустройства, преобразятся до 30 сентября текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU