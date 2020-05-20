2020-05-20T17:04:01+03:00
Общество

Школу в Рязанской области назовут именем известного селекционера, который жил на Тамбовщине

Сейчас руководство образовательного учреждения ждет согласия от праправнука ученого
Ксения АЛЕШИНА
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Новомичуринская средняя общеобразовательная школа №2 Пронского района Рязанской областиНовомичуринская средняя общеобразовательная школа №2 Пронского района Рязанской областиФото: Пресс-служба администрации города Мичуринска
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Новомичуринской средней общеобразовательной школе №2 Пронского района Рязанской области присвоят имя великого ученого-селекционера Ивана Владимировича Мичурина, в честь которого был переименован город Козлов (ныне Мичуринск) в Тамбовской области.

- Важную роль в этом процессе сыграет Мичуринский ГАУ, а точнее, один из его работников. Дело в том, что для переименования школы в списке необходимых документов значится согласие одного из родственников, а именно в Мичуринском государственном аграрном университете в должности инженера отдела по ремонту и техническому обслуживанию трудится праправнук всемирно известного ученого Андрей Константинович Душин, - поясняют в пресс-службе администрации наукограда.

Добавим, что Новомичуринск также назван в честь И.В. Мичурина, который родился неподалеку - в селе Вершина. Здесь же ученый получил начальное образование, а затем продолжил обучение в рязанской гимназии.

Назвать школу именем И.В. Мичурина предложила нынешний директор образовательного учреждения Валентина Климакина. Ее поддержали педагоги и общественность, они уверены, что нынешнее поколение должно знать и гордиться достижениями своего знаменитого земляка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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