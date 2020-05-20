2020-05-20T15:12:06+03:00
Общество

Тамбовчане пытались «отбить» у полиции подростка, которого задержали за катание на мотоцикле

Запись попала в сеть, по ней проводится доследственная проверка
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В региональном СКР начали проверку фактов, снятых на видео в Моршанском районе. Запись попала в интернет. Из нее следует, что сотрудники ГИБДД задержали несовершеннолетнего мотоциклиста, не имевшего прав на управление транспортным средством и проигнорировавший требование полицейских об остановке. Через некоторое время к месту задержания прибыли местные жители, вступившие с сотрудниками ГИБДД в конфликт. На видеозаписи видно, что местные жители ведут себя агрессивно, пытаются воспрепятствовать работе сотрудников ГИБДД. Женщина, представившаяся бабушкой мотоциклиста, допускает оскорбительные и нецензурные высказывания в адрес сотрудников полиции.

- В Моршанском МСО СУ СК России по Тамбовской области организовано проведение процессуальной проверки, в рамках которой будет дана правовая оценка поведению участников конфликта с сотрудниками полиции, - сообщает СКР по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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