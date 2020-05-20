Новым заместителем прокурора Тамбовской области стал Антон Горобцов, занимавший аналогичную должность в Краснодарском крае

20 Май 2020 2020-05-20T15:25:12+03:00

Он пришел на освободившееся еще в декабре место Эдуарда Папенко, который ушел в отставку

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В прокуратуре Тамбовской области появился новый заместитель – Антон Горобцов, ранее занимавший такую же должность в Краснодарском крае. Он назначен на место Эдуарда Папенко, который ушел в отставку в декабре 2019 года. Сейчас в структуре прокуратуры области три заместителя прокурора, помимо Антона Горобцова, эти должности занимают Дмитрий Царьков и Сергей Долгих.

Известно, что Антон Витальевич родился в городе Краснодаре, ему 46 лет. В органах прокуратуры работает с 1995 года. В должности заместителя прокурора Краснодарского края он проработал 11 лет - с 2009 по 2020 года.

- С 19 мая 2020 года А.В. Горобцов приступил к исполнению служебных обязанностей заместителя прокурора Тамбовской области, - сообщают в областной прокуратуре.

Фото прокуратуры Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU