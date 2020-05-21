2020-05-21T09:40:17+03:00
Происшествия

Тамбовские полицейские задержали продуктовых воров

Кражи произошли в городе Рассказово и Мичуринске
Ксения АЛЕШИНА
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За минувшие сутки в Тамбовской области полицейские раскрыли несколько краж продуктов из супермаркетов. В первом случае инцидент произошел в городе Рассказово на улице Советской. Кражу совершил 19-летний молодой человек, у которого ранее уже были проблемы с законом.

- Задержанному придется вернуть причиненный материальный ущерб магазину. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

Еще одна кража продуктов в городе Рассказово произошла в магазине, расположенном на Фабричном проезде. В результате розыска был задержан 24-летний житель районного центра. В отделе полиции парень сознался в краже. На данный момент ведутся мероприятия по документированию его преступной деятельности.

Схожий случай произошел в Мичуринске. В отдел полиции поступило сообщение о краже в местном супермаркете на Привокзальной площади. На место выехала следственно-оперативная группа. Благодаря записям с камер видеонаблюдения стражи порядка установили личность вора. Им оказался 20-летний житель Кочетовки.

Как оказалось, молодой человек похитил продукты с прилавка и положил их под одежду. На кассе злоумышленник не вызвал подозрения у продавцов и вышелиз магазинам незамеченным. Выяснилось, что ранее он уже совершал подобные преступления. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 158.1 УК РФ «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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