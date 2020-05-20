2020-05-20T16:11:15+03:00
Общество

На помощь тамбовским предпринимателям выделили 220,5 млн рублей

Средства пойдут на нацпроект поддержки бизнеса и микрозаймы
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Правительство России выделило российским регионам 31,5 миллиарда рублей на поддержку малого и среднего бизнеса. Тамбовская область на эти цели получит 220,5 миллиона рублей.

Это дополнительные средства, которые будут направлены на финансирование нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в 2020 году.

- Субъекты получат дополнительные средства на развитие государственных микрофинансовых организаций. Предусмотренные на этот год в нацпроекте около 89 миллионов рублей направлены на развитие институтов поддержки малого и среднего предпринимательства, в том числе на проект «Мой бизнес» в «Геометрии бизнеса». А почти на 132 миллиона рублей пополнится региональная микрофинансовая организация, - говорит начальник управления регионального развития и поддержки инвестиционной деятельности области Ольга Камнева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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