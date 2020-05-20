В Тамбовской области к лечению больных коронавирусом привлекли акушеров-гинекологов

20 Май 2020 2020-05-20T11:44:36+03:00

Изменить размер текста: A A

В Рассказово перестал работать роддом, который принимал жительниц города и всего Рассказовского района. Как пояснили в управлении здравоохранения Тамбовской области, закрытие акушерского отделения ТОГБУЗ «Рассказовская ЦРБ» является временной.

- Это связано с привлечением врачей акушеров-гинекологов к работе в специализированном отделении для оказания медицинской помощи пациентам при новой коронавирусной инфекции, поясняют в облздраве.

Сейчас рожениц из Рассказово с нормально протекающей беременностью направляют в роддом при больнице им. Архиепископа Луки в Тамбове, а женщин, у которых есть проблемы со здоровьем и риск потерять ребенка – в Перинатальный центр.

ИСТОЧНИК KP.RU