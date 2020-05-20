2020-05-20T11:44:36+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тамбовской области к лечению больных коронавирусом привлекли акушеров-гинекологов

Из-за этого закрылся роддом в городе Рассказово
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Места для больных коронавирусом в Рассказовской ЦРБ подготовили 20 апреляМеста для больных коронавирусом в Рассказовской ЦРБ подготовили 20 апреля
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В Рассказово перестал работать роддом, который принимал жительниц города и всего Рассказовского района. Как пояснили в управлении здравоохранения Тамбовской области, закрытие акушерского отделения ТОГБУЗ «Рассказовская ЦРБ» является временной.

- Это связано с привлечением врачей акушеров-гинекологов к работе в специализированном отделении для оказания медицинской помощи пациентам при новой коронавирусной инфекции, поясняют в облздраве.

Сейчас рожениц из Рассказово с нормально протекающей беременностью направляют в роддом при больнице им. Архиепископа Луки в Тамбове, а женщин, у которых есть проблемы со здоровьем и риск потерять ребенка – в Перинатальный центр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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