2020-05-20T14:25:26+03:00
Общество

Тамбовчане напишут Пушкинский диктант онлайн

Он пройдет 7 июня
Ксения АЛЕШИНА
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Акцию проводит Пушкинская библиотекаАкцию проводит Пушкинская библиотекаФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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В Тамбове в этом году Пушкинский диктант пройдет в режиме онлайн. Проверить свою грамотность и знание литературного наследия А. С. Пушкина тамбовчане смогут 7 июня с 13 часов на сайте Пушкинской библиотеки.

- 6 июня, в день рождения великого поэта, отмечается Пушкинский день России и День русского языка. Откроет программу региональная просветительская акция «Пушкинский диктант». 6 июня с 12 часов на сайте библиотеки будет доступен видео-контент – отрывки из произведений А. С. Пушкина - юбиляров 2020 года. Их продиктует актер Тамбовского государственного академического драматического театра Вячеслав Шолохов. Написать диктант без можно регистрации в любое удобное время в течение суток, на сайте http://www.tambovlib.ru, - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области.

По окончании режима самоизоляции тамбовчане получат дипломы участников акции в Пушкинской библиотеке, в обмен на рукописный текст диктанта. Пушкинский диктант – это семейная акция, поэтому вторая часть диктанта рассчитана на детей младшего школьного возраста. Подготовиться к диктанту участникам помогут тематические подборки литературы и виртуальные выставки в группе соцсети ВКонтакте «Моя главная библиотека в Тамбове».

Напомним, впервые региональный «Пушкинский диктант» состоялся год назад. Тогда акцию приурочили к 220-летию великого поэта. Участие в ней приняли более 150 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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