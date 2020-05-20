В Тамбовской области легковушка вылетела с дороги и врезалась в дерево: водитель погиб на месте
Авария, в которой погиб 41-летний водитель, произошла 19 мая в 22 часа на 4 километре автодороги «Мичуринск –Петровское» села Дубовое Петровского района. Известно, что водитель автомобиля «ВАЗ-21101» по неизвестной причине выехал на левую обочину дороги и врезался в дерево.
- В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, 50-летнего пассажира автомобиля «ВАЗ-21101» с травмами доставили в ТОГБУЗ «Мичуринская ЦРБ», - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.
В аварии выжил 50-летний пассажирФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
ИСТОЧНИК KP.RU