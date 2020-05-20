В Тамбове под колеса авто попал велосипедист

20 Май 2020 2020-05-20T12:08:10+03:00

Водитель не заметил велосипедиста Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

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Авария, в которой пострадал водитель двухколесного транспорта, произошла 19 мая в 16 часов 54 минуты на улице Авиационной около дома №155 города Тамбова. По данным регионального УГИБДД, 46-летний водитель автомобиля «Niva Chevrolet», выезжая с прилегающей территории наехал на 46-летнего велосипедиста.

- В результате аварии велосипедист получил травмы, на автомобиле скорой медицинской помощи его доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU