В парке культуры Мичуринска появится новый семейный аттракцион

20 Май 2020 2020-05-20T12:52:37+03:00

Его планируют установить к сентябрю этого года

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В парке культуры и отдыха города Мичуринска к сентябрю 2020 года планируют установить новый семейный аттракцион, который устроен по принципу «американских горок». Одновременно на нем смогут прокатиться 12 детей и 12 взрослых.

На сегодняшний день уже заключен контракт с подрядчиком. Аттракцион изготовят специально на заказ, после чего доставят в наукоград и смонтируют его на месте старой летней эстрады в парке культуры.

- Напомним, в прошлом году парк в Мичуринске обновился, благодаря появлению здесь аттракциона «Мини-вальс «Ракушки», предназначенного для взрослых и детей от 3 лет. В этом сезоне в мичуринском парке культуры и отдыха не обошли стороной и имеющиеся детские аттракционы «Солнышко», «Юнга» и «Колокольчик». Специалистами проведены замена модулей и капитальный ремонт механизмов, - сообщает пресс-служба администрации города Мичуринска.

ИСТОЧНИК KP.RU