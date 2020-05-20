В Тамбове от коронавируса умер 56-летний мужчина

20 Май 2020 2020-05-20T10:20:06+03:00

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В Тамбовской области от коронавируса скончался шестой человек. 20 мая стало известно о смерти 56-летнего жителя города Тамбова. Мужчина страдал гипертонией, ишемической болезнью сердца, хронической сердечной недостаточностью и ожирением. Заболевание началось с острой респираторной вирусной инфекции. После того, как состояние пациента ухудшилось, его направили в областную клиническую больницу с клиникой двухсторонней пневмонии. Несмотря на проводимое интенсивное лечение, в том числе искусственную вентиляцию легких, смерть наступила на 4-й день с момента госпитализации.

По заключению патологоанатомов, у мужчины была двухсторонняя пневмония, вызванная CОVID-19, развившаяся на фоне сопутствующих заболеваний.

За последние сутки на территории региона зарегистрировали 85 новых случаев заболевания сегодня. Из них 30 мужчин и 55 женщин в возрасте от 20 до 93 лет. Детей среди зараженных нет. 3 прибыли из других регионов, 82 контактировали с приехавшими из других областей. Общее число инфицированных коронавирусом на сегодняшний день составляет 2154 человека (636 из них выздоровели: 280 выписаны из стационара, 356 сняты с амбулаторного наблюдения).

- На госпитализации находятся 464 человека (334 - подтвержден, 2 - отрицательный, 128 - в работе), из них диагноз «пневмония» у 201 человека, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения инфекции. – На домашнем карантине под медицинским наблюдением находятся 3264 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU