2020-05-19T17:29:59+03:00
Общество

В Тамбовской области поменяли местами трех прокуроров

Назначены новые руководители прокуратуры Октябрьского района города, а также Сосновского и Мичуринского районов
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Тамбовской области поменялись руководители сразу трех прокуратур: Октябрьского района города Тамбова, а также Мичуринского и Сосновского районов. Все они получили новые назначения в соответствии с приказом Генерального прокурора РФ.

Как рассказали в прокуратуре Тамбовской области, на должность прокурора Октябрьского района назначен Сергей Антонов. Обязанности он будет исполнять в течение пяти лет. Последние десять лет – с 2010 по 2020 годы Сергей Васильевич был прокурором Мичуринского района.

На освободившееся место прокурора Мичуринского района назначили Юрия Плужникова, который в течение 10 последних лет являлся прокурором Сосновского района.

Его пост в прокуратуре Сосновского района занял теперь уже бывший прокурор Октябрьского района города Тамбова Андрей Пчелинцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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