В Тамбовской области поменяли местами трех прокуроров
В Тамбовской области поменялись руководители сразу трех прокуратур: Октябрьского района города Тамбова, а также Мичуринского и Сосновского районов. Все они получили новые назначения в соответствии с приказом Генерального прокурора РФ.
Как рассказали в прокуратуре Тамбовской области, на должность прокурора Октябрьского района назначен Сергей Антонов. Обязанности он будет исполнять в течение пяти лет. Последние десять лет – с 2010 по 2020 годы Сергей Васильевич был прокурором Мичуринского района.
На освободившееся место прокурора Мичуринского района назначили Юрия Плужникова, который в течение 10 последних лет являлся прокурором Сосновского района.
Его пост в прокуратуре Сосновского района занял теперь уже бывший прокурор Октябрьского района города Тамбова Андрей Пчелинцев.
ИСТОЧНИК KP.RU