2020-05-19T18:00:08+03:00
Общество

Тамбовчанам отключат свет

Из-за ремонта 20 мая электроэнергии не будет в 29 домах и детском садике «Семицветик»
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Жителей Тамбова ждут отключения электроэнергии. Как сообщает администрация областного центра, в связи с проведением неотложных аварийно-восстановительных работ 20 мая с 14 часов до 16 часов 30 минут будет прекращена подача электричества потребителям:

- по ул. Пролетарской, д.242, 248;

- по ул. К.Маркса, д. 231, 233, 235, 237, 239, 240, 241, 242, 247, 249, 252;

- по ул. Рязанской, д. 27;

- по пр. Рязанскому, д. 2, 4, 6, 8, 10;

- по пр. Новому, д. 7, 10, 25/7;

- по ул. Н.Вирты, д. 1, 5, 7;

- по ул. О.Кошевого, д. 4, 8, 10, 11;

- детский сад «Семицветик» (ул. Пролетарской, 238).

ИСТОЧНИК KP.RU

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