Тамбовчанам отключат свет
Жителей Тамбова ждут отключения электроэнергии. Как сообщает администрация областного центра, в связи с проведением неотложных аварийно-восстановительных работ 20 мая с 14 часов до 16 часов 30 минут будет прекращена подача электричества потребителям:
- по ул. Пролетарской, д.242, 248;
- по ул. К.Маркса, д. 231, 233, 235, 237, 239, 240, 241, 242, 247, 249, 252;
- по ул. Рязанской, д. 27;
- по пр. Рязанскому, д. 2, 4, 6, 8, 10;
- по пр. Новому, д. 7, 10, 25/7;
- по ул. Н.Вирты, д. 1, 5, 7;
- по ул. О.Кошевого, д. 4, 8, 10, 11;
- детский сад «Семицветик» (ул. Пролетарской, 238).
ИСТОЧНИК KP.RU