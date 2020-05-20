2020-05-20T13:41:42+03:00
Происшествия

Полицейские нашли дома у тамбовчанина крупную партию наркотиков

Стражи порядка обнаружили и изъяли более 500 граммов конопли
Ксения АЛЕШИНА
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В Тамбовской области прокуратура поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении 31-летнего жителя Жердевского района. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение без цели сбыта частей растений, содержащих наркотические средства, в крупном размере».

Установлено, что в октябре прошлого года неподалеку от Жердевки, на пустыре, подсудимый обнаружил дикорастущую коноплю. Собрав несколько кустов, он принес ее к себе домой, где высушил и стал хранить.

- Указанные наркосодержащие растения массой более 548 граммов были изъяты у него сотрудниками полиции. С учетом позиции государственного обвинителя, суд назначил злоумышленнику наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком в 3 года, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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