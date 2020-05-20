2020-05-20T09:40:30+03:00
Происшествия

В Тамбове сотрудник автомойки угнал автомобиль клиента

Мужчина хотел покататься и вернуть машину, но его задержали полицейские
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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18 мая в 18 часов сотрудники ГИБДД остановили подозрительный автомобиль ВАЗ-21214, полицейские попросили предоставить водителя необходимые документы, чего мужчина сделать не смог. Выяснилось, что за рулем транспортного средства угонщик. Его доставили в Отдел полиции № 3 для выяснения обстоятельств, автомобиль изъяли. Как оказалось, 39-летний тамбовчанин работает на автомойке. Мужчина воспользовался своим служебным положением и угнал чужую машину, ключи от которой находились в салоне.

Автомобиль вернули 28-летнему владельцу. Как пояснил задержанный, он хотел немного прокатиться по городу и вернуть машину на место, но его остановили полицейские.

- Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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