2020-05-19T16:34:44+03:00
Общество

В Тамбовской области стало больше кабанов, косуль и лосей

В регионе подсчитали количество охотничьих животных
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Тамбовской области выросла численность основных охотничьих животных. По информации охотуправления, в лесах региона в два раза больше стало кабанов, на 17 процентов выросло число косуль, на 7 процентов – лосей. Также в регионе больше стало белок и зайцев-беляков. Кроме того, в три раза увеличилось число тетеревов. В тамбовских лесах практически не изменилось количество лисиц. Немногим меньше, чем год назад, насчитано зайцев русаков.

Учет диких животных ежегодно проводят специалисты по оставленным следам лесных обитателей. Так определяется плотность и места их расселения, примерная численность на территории Тамбовщины.

Как и прежде, главной задачей работы регионального охотуправления является сохранение и воспроизводство объектов животного мира Тамбовщины. Ежегодно проводится работа по подкормке диких животных. Для этих целей используются семена подсолнечника, кукурузы, ячменя, пшеницы, овса, люпина. Для кабанов, косуль, зайцев, лосей оборудованы подкормочные площадки.

- Охотинспекторы в рамках рейдовых мероприятий также контролируют соблюдение гражданами природоохранного законодательства, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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