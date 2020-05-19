В Тамбовском районе построят водопровод за 7,9 миллионов рублей

19 Май 2020 2020-05-19T15:11:32+03:00

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В Тамбовском районе в этом году в рамках реализации федерального (регионального) проекта «Чистая вода» нацпроекта «Экология» построят водопровод. Таким образом, к централизованным сетям холодного водоснабжения будут подключены улицы Заречная, Советская и Садовая села Покрово-Пригородное.

Как сообщает региональное управление топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона, длина водопровода - 2530 метров. На его строительство выделят 7,9 миллиона рублей, из которых около 7,1 миллиона рублей - средства федерального бюджета и еще почти 785 тысяч рублей – регионального бюджета. Известно, что свою часть на условиях софинансирования выделит и местный бюджет.

- Сейчас ведутся организационные работы по проведению торгов для определения подрядчика строительных работ. В рамках реализации регионального проекта «Чистая вода» до 2024 года на территории Тамбовской области планируется построить 69 объектов водоснабжения (водопроводов, скважин, водонапорных башен, станций водоподготовки). Его бюджет составляет около 1 миллиарда рублей. Выполнение проекта обеспечит 93,5 процента жителей области качественной питьевой водой, - комментируют в пресс-службе администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU