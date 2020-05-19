В Тамбовской области судебный пристав подозревается в получении взятки

19 Май 2020 2020-05-19T15:59:29+03:00

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В Тамбовской области возбуждено уголовное дело в отношении судебного пристава-исполнителя одного из районных отделов судебных приставов регионального УФССП России. Женщина подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки».

По версии следствия, на исполнении у судебного пристава находились сводные производства о взыскании с женщины-должника денежных средств на общую сумму 1,5 миллиона рублей. Сотрудница УФССП во время очередной встречи с должницей предложила ей за вознаграждение избежать мер по принудительному взысканию задолженности. За решение этого вопроса судебный пристав попросила 200 тысяч рублей. Через месяц, собрав необходимую сумму, женщина перевела деньги на счет карты, указанной подозреваемой. Коррупционное преступление было выявлено при участии сотрудников регионального УФСБ России.

- В настоящее время по делу ведутся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Рассматривается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU