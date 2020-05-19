В Мичуринске мужчина угрожал убить приятеля палкой
В Мичуринске сотрудники полиции задержали 32-летнего мужчину, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожал своему 46-летнему приятелю убийством. Инцидент произошел в микрорайоне Кочетовка на улице Октябрьской. Житель наукограда поругался со своим знакомым, после чего взял в руки палку и грозился расправиться с ним.
Во время опроса злоумышленник признал вину. Как оказалось, мужчина уже привлекался к уголовной ответственности и был судим.
- В отношении 32-летнего жителя микрорайона Кочетовка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Максимальное наказание виновному санкция статьи определяет в виде ареста на срок до шести месяцев, либо лишения свободы на срок до двух лет, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU