В Мичуринске мужчина угрожал убить приятеля палкой

19 Май 2020 2020-05-19T17:04:28+03:00

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В Мичуринске сотрудники полиции задержали 32-летнего мужчину, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожал своему 46-летнему приятелю убийством. Инцидент произошел в микрорайоне Кочетовка на улице Октябрьской. Житель наукограда поругался со своим знакомым, после чего взял в руки палку и грозился расправиться с ним.

Во время опроса злоумышленник признал вину. Как оказалось, мужчина уже привлекался к уголовной ответственности и был судим.

- В отношении 32-летнего жителя микрорайона Кочетовка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Максимальное наказание виновному санкция статьи определяет в виде ареста на срок до шести месяцев, либо лишения свободы на срок до двух лет, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU