2020-05-19T10:21:13+03:00
Происшествия

В Тамбове «Volkswagen Passat» догнал «Mitsubishi Outlander» и отлетел в ограждение

В аварии пострадал водитель иномарки, которая выскочила с дороги
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Госпитализация пострадавшему не понадобиласьГоспитализация пострадавшему не понадобиласьФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Авария, в которой пострадал 30-летний мужчина, произошла 18 мая в 20 часов 40 минут на улице Мичуринской в районе дома №213 города Тамбова. Как рассказали в региональном УГИБДД, 30-летний водитель автомобиля «Volkswagen Passat» не выбрал безопасную дистанцию до двигавшегося впереди автомобиля «Mitsubishi Outlander» под управлением мужчины36-летнего мужчины и врезался в него. От столкновения автомобиль «Volkswagen Passat» выбросило с дороги, после чего он врезался в ограждение.

- В результате аварии травмы получил водитель автомобиля «Volkswagen Passat», - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – Его на месте осмотрели врачи скорой медицинской помощи.

После столкновения иномарка протаранила дорожное ограждение Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

После столкновения иномарка протаранила дорожное ограждениеФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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