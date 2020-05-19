Тамбовчанин похитил 150 куриных тушек из хозяйства, где сам работал

19 Май 2020 2020-05-19T14:38:41+03:00

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18 мая в дежурную часть отделения полиции поступило сообщение о краже домашней птицы, которая произошла в поселке Дмитриевка. Сотрудники уголовного розыска совместно с участковым уполномоченным выяснили, что с территории подсобного хозяйства местного предпринимателя похитили 150 куриных тушек. Полицейские установили личность подозреваемого в краже. Им оказался 57-летний житель поселка, который работал у предпринимателя. Чтобы заработать, он, с помощью своего знакомого, выкрал птицу с территории фермы и большую часть успел продать. Задержанный дал признательные показания. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности и был судим за аналогичные преступления.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 158 УК РФ «Кража», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Виновному в хищении грозит наказание в виде штрафа до 200 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет. По результатам экспертизы, в ходе которой установят материальный ущерб, будет вынесено окончательное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU