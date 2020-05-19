2020-05-19T13:29:57+03:00
Общество

В Тамбове высадят 2,5 миллиона цветов

Эти работы проведут в три этапа
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Работы на городских клумбах будут продолжаться все летоРаботы на городских клумбах будут продолжаться все летоФото: Пресс-служба администрации города Тамбова
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Сотрудники муниципального учреждения «Дирекция по благоустройству и озеленению» приступили к посадке в областном центре однолетних цветов. Городские парки и скверы в этом сезоне украсят более 2,5 миллионов петуний, сальвий, бархатцев и цинерарий.

Всего специалисты выделяют три волны весенней высадки цветущих растений. Каждую проводят по мере отцветания тюльпанов. Сейчас только первая волна. Тюльпаны, которые радовали тамбовчан с начала мая, освобождают место петуниям и цинерариям. Последние родом из африканских тропиков и Мадагаскара, но отлично чувствуют себя на тамбовских клумбах. В этом сезоне в композиции с красочными петуниями они украсят сквер «Петрова».

- Кроме однолетних культур мы ежегодно внедряем около тысячи многолетников — это лаванда, шалфей, вероника, котовник, седум, - говорит заместитель генерального директора муниципального учреждения «Дирекция по благоустройству и озеленению» Инга Костина. - Прежде наши дизайнеры разрабатывают эскизы, согласно которым высеиваем семена культур, саженцы которых потом высаживаем в грунт. При тщательном уходе — регулярных прополках и поливах, все цветы украшают тамбовские улицы и радуют горожан с ранней весны до поздней осени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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