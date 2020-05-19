Тамбовчанин пытался обмануть знакомого предпринимателя на 300 тысяч рублей
В следственном управлении УМВД России по городу Тамбову по материалам УФСБ приняли решение о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 30 – ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».
По данным полицейских, 32-летний мужчина в ходе разговора со своим знакомым – индивидуальным предпринимателем из Тамбова – заявил, что якобы органы безопасности проводят проверку его компании из-за неких допущенных бизнесменом нарушений. Аферист убедил предпринимателя, что он может их решить за денежное вознаграждение.
- Подозреваемого в совершении мошенничества задержали с поличным во время передачи 300 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU