2020-05-19T12:31:22+03:00
Происшествия

Тамбовчанин пытался обмануть знакомого предпринимателя на 300 тысяч рублей

32-летний мужчина за вознаграждение обещал решить проблемы бизнесмена с правоохранительными органами
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В следственном управлении УМВД России по городу Тамбову по материалам УФСБ приняли решение о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 30 – ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

По данным полицейских, 32-летний мужчина в ходе разговора со своим знакомым – индивидуальным предпринимателем из Тамбова – заявил, что якобы органы безопасности проводят проверку его компании из-за неких допущенных бизнесменом нарушений. Аферист убедил предпринимателя, что он может их решить за денежное вознаграждение.

- Подозреваемого в совершении мошенничества задержали с поличным во время передачи 300 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тамбовчанам отключат свет
В Тамбовской области поменяли местами трех прокуроров
В Мичуринске мужчина угрожал убить приятеля палкой
В Тамбовской области стало больше кабанов, косуль и лосей
В Тамбовской области судебный пристав подозревается в получении взятки
В Тамбовском районе построят водопровод за 7,9 миллионов рублей
Тамбовчанин похитил 150 куриных тушек из хозяйства, где сам работал
В Тамбове высадят 2,5 миллиона цветов
Тамбовчанин пытался обмануть знакомого предпринимателя на 300 тысяч рублей
В Тамбове увеличилось количество дежурных групп в детских садах
Тамбовский заключенный возместит ущерб за разбитый компьютер, принадлежавший колонии
В Тамбове «Volkswagen Passat» догнал «Mitsubishi Outlander» и отлетел в ограждение
Количество заболевших коронавирусом в Тамбовской области превысило 2 тысячи
Пожилые тамбовчане могут оформить больничный на срок до 29 мая
Жителя Тамбовской области задержали за кражу 200 литров топлива
В Тамбове начали ремонтировать улицу Державинскую
Тамбовчанина оштрафовали за незаконное приобретение и хранение наркотиков
Тамбовчанин расправился с пенсионеркой из-за запрета курить в ее доме
Больше миллиона человек посетили музеи Тамбовщины в 2019 году