Тамбовчанин пытался обмануть знакомого предпринимателя на 300 тысяч рублей

19 Май 2020 2020-05-19T12:31:22+03:00

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В следственном управлении УМВД России по городу Тамбову по материалам УФСБ приняли решение о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 30 – ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

По данным полицейских, 32-летний мужчина в ходе разговора со своим знакомым – индивидуальным предпринимателем из Тамбова – заявил, что якобы органы безопасности проводят проверку его компании из-за неких допущенных бизнесменом нарушений. Аферист убедил предпринимателя, что он может их решить за денежное вознаграждение.

- Подозреваемого в совершении мошенничества задержали с поличным во время передачи 300 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU