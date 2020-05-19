2020-05-19T09:42:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество заболевших коронавирусом в Тамбовской области превысило 2 тысячи

За последние сутки заболевание обнаружили еще у 85 человек
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Пневмонию диагностировали у 208 человекПневмонию диагностировали у 208 человек
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Количество заболевших коронавирусом, по состоянию на 19 мая, в Тамбовской области достигло 2069 человек. За последние сутки вирус диагностировали еще у 85 тамбовчан. Среди них 32 мужчины и 42 женщины в возрасте от 20 до 87 лет, а также 11 детей от 3 до 16 лет. Среди заболевших нет приехавших из других регионов, все 85 человек контактировали с прибывшими из других областей.

- На госпитализации находятся 460 человек, из них 323 с подтвержденным диагнозом, 11 – с подозрением на коронавирус, 122 теста находятся в работе, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения инфекции. – Диагноз «пневмония» у 208 человек. На домашнем карантине под наблюдением врачей находятся 3146 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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