В Тамбове начали ремонтировать улицу Державинскую

18 Май 2020 2020-05-18T16:50:27+03:00

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С 18 мая подрядная организация приступила к ремонту дороги на улице Державинской. На участке длиной 275 м от ул. Носовской до ул К.Маркса проведут ремонт дорожного покрытия проезжей части на площади 4000 кв. м.

Также здесь установят бордюрный камень и построят пешеходные тротуары по обеим сторонам улицы на площади 2500 кв.м. В настоящее время дорожники ведут выемку грунта и укладку бордюрного камня. Затем будет производиться фрезерование верхнего слоя, устройство выравнивающего слоя проезжей части и завершающее покрытие щебеночно-мастичным асфальтобетоном. Напомним, что все работы выполняются в рамках реализации государственной и муниципальной программ «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства». Срок окончания работ — ноябрь текущего года.

- Но ввиду того, что это центр города и участок достаточно небольшой, работы на Державинской будут завершены значительно раньше, - уверен директор МКУ «Дирекция городских дорог» Юрий Зарапин, - Ориентировочно все будет готово к 1 сентября.

Ездить по улице можно, но со скоростью не больше 20 км/чФото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU