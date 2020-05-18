2020-05-18T16:50:27+03:00
Общество

В Тамбове начали ремонтировать улицу Державинскую

Работы на участке длиной меньше 300 метров займут больше трех месяцев
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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На Державинской сделают новую дорогу, тротуары и бордюрыНа Державинской сделают новую дорогу, тротуары и бордюрыФото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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С 18 мая подрядная организация приступила к ремонту дороги на улице Державинской. На участке длиной 275 м от ул. Носовской до ул К.Маркса проведут ремонт дорожного покрытия проезжей части на площади 4000 кв. м.

Также здесь установят бордюрный камень и построят пешеходные тротуары по обеим сторонам улицы на площади 2500 кв.м. В настоящее время дорожники ведут выемку грунта и укладку бордюрного камня. Затем будет производиться фрезерование верхнего слоя, устройство выравнивающего слоя проезжей части и завершающее покрытие щебеночно-мастичным асфальтобетоном. Напомним, что все работы выполняются в рамках реализации государственной и муниципальной программ «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства». Срок окончания работ — ноябрь текущего года.

- Но ввиду того, что это центр города и участок достаточно небольшой, работы на Державинской будут завершены значительно раньше, - уверен директор МКУ «Дирекция городских дорог» Юрий Зарапин, - Ориентировочно все будет готово к 1 сентября.

Ездить по улице можно, но со скоростью не больше 20 км/ч Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Ездить по улице можно, но со скоростью не больше 20 км/чФото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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