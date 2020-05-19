2020-05-19T11:42:00+03:00
Общество

В Тамбове увеличилось количество дежурных групп в детских садах

Это связано с тем, что многие родители вышли на работу
Ксения АЛЕШИНА
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Дежурных групп в Тамбове увеличилось более чем на 60Дежурных групп в Тамбове увеличилось более чем на 60Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова
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Неделю назад Президент России Владимир Путин объявил об окончании периода нерабочих дней в стране. В связи с этим многие тамбовчане вышли на работу, поэтому в городе возникла необходимость создать дополнительные группы в детских садах. По информации управления дошкольного образования, по сравнению с прошедшей пятницей в дошкольных учреждениях стало на 64 группы больше.

При этом режим работы детских садов не изменился. Они все также функционируют с 7.00 до 19.00. Группы формируются по разновозрастному принципу: совсем маленькие дети (от 2 до 4 лет) и средний и старший возраст (от 4 до 7 лет).

Напомним, и для того, чтобы ребенка приняли в дежурную группу, необходимо написать заявление на имя заведующего детского сада, а также предъявить документ, подтверждающий, что оба родителя работают, а также справка о состоянии здоровья ребенка.

- Количество групп в каждом учреждении разное, в зависимости от потребности, которую высказывают родители. Где-то их 3, где-то 5, где-то 9. Главное, чтобы в каждую группу ходит не более 12 детей»,- отмечает начальник отдела развития дошкольного образования управления дошкольного образования администрации города Тамбова Ирина Глушкова.

Что касается выпускных в детских садах, то в настоящее время родителями рассматривается возможность проведения этого мероприятия в онлайн-режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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