2020-05-18T18:02:22+03:00
Общество

Пожилые тамбовчане могут оформить больничный на срок до 29 мая

Для людей старше 65 лет действует режим самоизоляции
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Правительство РФ внесло очередные изменения во Временные правила оформления листков нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше. Работающие граждане старше 65 лет имеют право уйти на больничный с сегодняшнего дня и до 29 мая этого года.

Правила оформления остались прежними. Человеку не нужно посещать медучреждение, достаточно сообщить своему работодателю о намерении получить электронный больничный на период нахождения на карантине с 12 мая по 29 мая 2020 года. Сделать это можно любым удобным способом, исключающим личное присутствие, - по телефону, отправив СМС или письмо по электронной почте, в социальных сетях и т.д.

- Электронный листок нетрудоспособности на 18 календарных дней будет оформлен на основании сведений, переданных работодателем в региональное отделение Фонда социального страхования, после чего соцстрах назначит и выплатит пособие по временной нетрудоспособности за период нахождения на карантине, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Интересующую информацию можно уточнить на официальном сайте регионального отделения ФСС – http://r68.fss.ru/ и по телефону (4752) 577-010.

ИСТОЧНИК KP.RU

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