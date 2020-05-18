Тамбовчанин расправился с пенсионеркой из-за запрета курить в ее доме

18 Май 2020 2020-05-18T15:30:29+03:00

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44-летний житель Сосновского района обвиняется в убийстве 69-летней односельчанки. По версии следствия, вечером 16 марта этого года мужчина был у нее в гостях и употреблял спиртные напитки, во время застолья гость решил закурить внутри помещения. Хозяйка жилища сделала ему замечание и запретила курить в доме. Возмутившись, мужчина схватил нож и нанес пенсионерке несколько ударов в область грудной клетки, после чего ушел домой и рассказал родственникам о произошедшем.

- Сейчас в Моршанском МСО СУ СКР по Тамбовской области расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) завершено, - сообщает СУ СКР по региону. - В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU